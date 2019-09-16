اشتية: سنقاضي "إسرائيل" وسنحول الأغوار لحديقة خضار وفواكه

أكد رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله د. محمد اشتية، أن الحكومة ستقاضي "إسرائيل" في المحاكم الدولية على استغلالها لأرضنا في الأغوار، وسنبقى نصارع هذا الاحتلال على الأرض وفي مختلف المحافل الدولية.

وأوضح اشتية خلال جلسته الأسبوعية والتي عقدت بشكل استثنائي في الأغوار اليوم الاثنين، أن حكومته سنعمل كل ما تستطيع من أجل تعزيز وجود أهلنا بالأغوار وحمايتهم، ولتكون هذه المنطقة حديقة خضار وفواكه فلسطين كما كانت بالسابق".

وقال اشتية: "الأغوار جزء لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية والحديث عن ضمها باطل والمستوطنون غير شرعيين، مشيرًا إلى أن الفلسطيني ولد ليكون على هذه الأرض، وهي جزء مهم من أراضي دولتنا الفلسطينية المتكاملة والمتواصلة الأطراف.

وأضاف: "الحديث عن ضم الأغوار باطل، وتهديد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم هذه الاراضي غير قانوني ومدان من كل الأطراف، وهي محاولة لكسب اصوات انتخابية".