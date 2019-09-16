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سعر الليرة التركية مقابل جميع العملات الأجنبية

  • فلسطين اليوم
  • 13:46 - 16 سبتمبر 2019
سعر الليرة التركية مقابل جميع العملات الأجنبية سعر الليرة التركية مقابل جميع العملات الأجنبية
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الليرة التركية تحقق حالة هدوء واضحة، اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2019، حيث ارتفعت بقيمة لا تذكر أمام الدولار واليورو ومعظم العملات الدولية، بعد تدخل البنك التركية لتوفير وتلبية الطلب على العملات الأجنبية.

يشار إلى أن سعر الليرة التركية في وضع اقتصادي  متدهور حالياً وخاصة مع بدايات عام 2019، والذي آثر بالسلب على وضع أسعار صرف الليرة التركية امام معظم العملات الأجنبية والدولية، وجعلها تفقد نحو خمسة عشرة بالمائة من قيمتها خلال الربع الأول والثاني من العام الحالي مقابل الدولار الأمريكي.

وفي وقت سابق، ضخت البنوك التركية والبنك المركزي في إطار سعيها لدعم سعر صرف الليرة التركية ما يقارب 4.5 مليار دولار أمريكي في الأسواق، كما رفع البنك المركزي الفائدة على التمويل في الأسواق من خلال العملة التركية.

وتدعم الحكومة أسعار صرف العملة الوطنية من خلال استراتيجية أخرى، ويتم ذلك من خلال الاتجاه لشراء الذهب، في سبيل زيادة الغطاء الذهبي للعملة التركية.

إليك سعر الليرة التركية اليوم مقابل الدولار والعملات:

 

العملة الأجنبية سعر المبيع مقابل الليرة تركية سعر الشراء مقابل الليرة التركي
سعر الدولار الأمريكي 5.7294 5.7263
سعر اليورو أوروبي 6.3490 6.3463
سعر الريال السعودي 1.5268 1.5259
سعر الليرة السورية 0.010416 0.010204
سعر الجنيه الاسترليني 7.1363 7.1315
سعر الدينار الكويتي 18.8763 18.7622
سعر الدرهم الإماراتي 1.5601 1.5592
سعر الجنيه المصري 0.3505 0.3490
سعر الدينار العراقي 0.0048 0.0047
سعر الدينار البحريني 15.9203 14.6800
سعر الريال القطري 1.5725 1.5716
سعر الدينار الليبي 4.0824 4.0398
سعر الريال العماني 15.0908 14.3225
سعر الدينار الأردني 8.1066 8.0696
سعر الدينار الجزائري 0.0478 0.0474
سعر الدرهم المغربي 0.5943 0.5935
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