نتائج ادارة السجون المديرية العامة لإدارة السجون 2019

أعلنت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في الجزائر، النتائج النهائية لمسابقة اعوان ادارة السجون 2019.

يشار إلى أن النتائج سيتم اعلانها علي الموقع الالكتروني للمديرية العامة لإدارة السجون، يمكنك الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة لإدارة السجون عن عدد من الوظائف الهامة في المديرية خلال النصف الأول من العام 2019، وتقدم لها آلاف الجزائريين الراغبين بالانضمام لهذه الوظيفة.

وجاءت المسابقة بالرتب التالية: (ضبط إعادة التربية - عون إعادة التربية) وفق الشروط التالية: