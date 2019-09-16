رابط موقع نتائج شواغر القبول للجامعات السودانية للعام 2019

أعلنت وزارة التعليم في السودان، يوم الأحد 15 سبتمبر 2019، نتائج شواغر القبول بالجامعات السودانية، موضحة أن النتائج سيتم اعتمادها خلال الساعات القادمة.

وتقدم الطلاب والطالبات بالسودان لشواغر القبول بالجامعات في منتصف شهر يوليو، في إشارة إلى أن مرحلة تصحيح ومراجعة الدرجات ورصد النسبة المئوية من نتائج شواغر القبول بالجامعات السودانية تم الانتهاء منها رسمياً خلال الآونة الاخيرة.

يشار إلى أن النتائج خاصة بطلاب وطالبات الثانوية العامة بالسودان الدور الثاني، ويتم استخراجها حسب الولاية.

وطرحت وزارة التعليم العالي بالسودان رابط مباشر للاستعلام عن نتائج قبول الجامعات للعام القادم، حيث سيتمكن الطالب من خلاله على معرفة نتيجة القبول في الجامعة التي تقدم لها من بين الجامعات المتاحة في السودان، من خلال موقع نتائج قبول جامعات السودان، ويكون الاطلاع على النتيجة برقم الاستمارة.

وأعلنت مؤسسات التعليم العالي عن أسس وضوابط الترشيح للطلاب قبل إعلان نتيجة قبول الجامعات السودانية 2019، ومن أهم تلك الضوابط والأسس الآتي:

يجب أن يتم الترشيح للجامعات وفق ترتيب الرغبات، كما أن الإدارة تقوم بفرز وتعديل الرغبات المسجلة على الموقع، ويجب النجاح في المرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها وأن تكون من نفس عام التقديم للجامعات. فضلاً عن أن القبول للبكالوريوس يتم وفق النسـبة المئوية والنجاح في القسم الأكاديمي وخصوصًا في المواد الأربع الإجبارية.

لفحص نتائج شواغر القبول بالجامعات السودانية 2019 برقم الاستمارة اضغط هنا