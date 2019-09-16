أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد ظهور نتائج التوجيهي 2019 في الأردن، من خلال موقع نتائج التوجيهي التابع لوزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية، والذي يتيح للطلاب معرفة نتائجهم برقم الجلوس الخاص بهم.

وتتواصل حتى الآن عمليات البحث والاستعلام عن نتائج التوجيهي الدورة التكميلية 2019 في الأردن، والتي خاض امتحاناتها قرابة 92 ألف طالب وطالبة في مختلف محافظات المملكة الأردنية الهاشمية.

يتيح الموقع خدمة الاستعلام عن النتائج من خلال رقم الجلوس الخاص بكل طالب، حيث لم يعمل الموقع بعد بشكل طبيعي خلال الساعات الماضية، فمن المنتظر خلال الدقائق القليلة القادمة أن يعمل الموقع الخاص بنتائج التوجيهي.

يشار إلى أن نسبة النجاح في نتائج التوجيهي الدورة التكميلية 2019 بلغت 60.2% من الطلاب المتقدمين للامتحانات التكميلية، وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات قرابة 92 ألف طالب وطالبة.

ومن المتوقع، أن يتم نشر نتائج الثانوية العامة 2019 في الأردن فور اعتمادها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم على الانترنت moe.gov.jo حيث سيقوم الموقع بنشر النتائج برقم الجلوس الخاصة بطلاب التوجيهي 2019 في الأردن.

لفحص نتيجة توجيهي الأردن التكميلية 2019 وزارة التربية الأردنية اضغط هنا