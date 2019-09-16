تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة على النايل سات

قناة الكأس القطري، قناة رياضية متخصصة ببث مباريات كرة القدم، انطلقت من قطر في 28 أبريل 2006 باسم قناة الدوري والكأس، ثم تحولت لمجموعة قنوات رياضية من ثمانية قنوات عالية الجودة.

وتعمل على تسلط الضوء على البطولات الخليجية والآسيوية، ونقل الأخبار الرياضية أول بأول، فهي منافسة لقنوات بي آن سبورت، حيث استطاعت أن تخلق لها جماهيرية عريضة في المجتمع العربي.

منذ بداياتها استحوذت عليها شبكة الجزيرة الإعلامية كقناة رياضية إلى جانب قناة الجزيرة الرياضية، ثم تحولت جزئياً إلى شبكة قنوات بي إن بعد انفصال الجزيرة الرياضية عن شبكة الجزيرة الإعلامية وتحولها نحو مجموعة بي إن لتصبح الكأس 3، 7،6 و8 ملكاً لباقة بي إن الرياضية.

وحصلت قنوات الكاس الرياضية على حقوق بث مباريات كأس أمم اسيا 2019 مجاناً على شاشتها مما جعل عشاق كرة القدم الراغبين بمشاهدة ومتابعة المباريات، بالبحث عن تردد قناة الكاس الرياضية 2019 Alkass على جميع الأقمار الصناعية مجاناً.

تمتلك قناة الكأس الرياضية طاقم اعلامي رياضي متخصص، وشبكة مراسلين منتشرة في عدد كبير من الدول العربية والعالمية ، تعمل على نقل أخبار الرياضية على مدار الساعة أول بأول.

إليك أحدث تردد معتمد لقناة الكأس الرياضية المجانية على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، بأقوى اشارة ممكنة دون تشويش أو تقطيع، لجميع الراغبين بمتابعة القناة الرياضية.

القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ Arabsat 2C/2D/3A 26 شرقا 12034 27500 أفقي 3/4 Nilesat 101/102 7 غربا 12054 27500 عمودي 3/4

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ Arabsat 2A 26 شرقا 12245 27500 عمودي 3/4 Nilesat 101/102 7 غربا 11919 27500 أفقي 5/6