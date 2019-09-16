مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد وريال مدريد ويوفنتوس اليوم بث مباشر

من المتوقع، أن تقام مباراة أتلتيكو مدريد أمام يوفنتوس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، الأربعاء 18 سبتمبر 2019، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وآثار أتلتيكو مدريد موقف حارسه السلوفيني يان أوبلاك قلق جماهير أتلتيكو مدريد عقب تعرضه لضربة في الوجه في الخسارة 0/2 أمام ريال سوسييداد، السبت، في رابع جولات الدوري الإسباني، حيث أصيب خلال محاولته التصدي لتسديدة ناتشو مونريال في الشوط الثاني من المباراة، إذ ضربت الكرة في وجهه بقوة.

يشار إلى أن أوبلاك، البالغ من العمر 26 عامًا، تلقى العلاج، وبعد 7 دقائق نجح زملاؤه والجهاز الطبي في إقناعه بمغادرة المباراة، فيما أعلن مدريد أن حارسه في حال جيدة، إلا أن اللاعب أراد طمأنة جماهيره بنفسه.

وكتب أوبلاك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“: ”الأمور لم تسير بالشكل الذي كنا نريده، أنا بخير، كانت لحظة خوف فقط، شكرًا على جميع الرسائل التي تلقيتها“.

يشار إلى أن أتلتيكو مدريد خسر لأول مرة الموسم الحالي ليتجمد رصيده عند 9 نقاط لكنه ظل في صدارة ترتيب الدوري الإسباني.

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