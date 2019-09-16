موعد مباراة بايرن ميونخ والنجم الأحمر والقنوات الناقلة

من المقرر، أن يستضيف ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونيخ الألمانية مباراة بايرن ميونخ والنجم الأحمر، يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019، الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

وينتظر البطل الألماني بايرن ميونخ لقاءً ليس بالصعب ولكن لن يكون سهلاً أمام النجم الأحمر الذي يقدم الكثير من المفاجآت ويمتلك الروح والشغف لتقديم أداءً استثنائياً في هذا الموسم من كأس ذات الأذنين.

من جهته، كشف نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الماضية، أن ظهيره النمساوي ديفيد ألابا سيغيب عن الملاعب لفترة غير محددة بسبب إصابة في الفخذ، الأمر الذي سيبعده عن انطلاق منافسات دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الأسبوع المقبل.

وتعرض ألابا صاحب الـ 27 عامًا، لإصابة عضلية في الفخذ الأيسر خلال عملية الإحماء قبل المباراة ضد المضيف لايبزيج، السبت، في المرحلة الرابعة من الدوري الألماني، والتي انتهت بالتعادل 1-1، حيث أعلن العملاق البافاري أن "الظهير الدولي سيغيب لفترة غير محددة، وذلك في أعقاب خضوعه لفحص طبي اليوم".

ويستعد بايرن الباحث عن لقب دوري الأبطال منذ تتويجه الأخير عام 2013، لبدء منافسات الموسم الجديد من المسابقة، وذلك باستضافة النجم الأحمر الصربي ، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضًا أولمبياكوس اليوناني وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، الذي حل في العام الماضي وصيفًا لمواطنه ليفربول بطل القارة العجوز.