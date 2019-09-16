هل نتنياهو يضغط على الجيش لتنفيذ عمليات في غزة؟

تساءل "آور هيلار" مراسل القناة الـ13 "الاسرائيلية" بشأن محاولة نتنياهو الضغط على الجيش "الإسرائيلي" والشاباك من أجل القيام بعمل مهم في غزة الأسبوع الماضي رداً على إطلاق الصواريخ على أشدود.

وقال المراسل ان العمل المهم الذي تحدث عنه قد يكون إغتيال قيادي بارز من الجهاد الإسلامي والتي نفذت إطلاق النار أو حماس، مشيراً الى ان هذا الأمر يخالف كل شيء تحدث به داخل وخارج الغرف في السنوات الأخيرة حول التحذيرات من حرب غير ضرورية، وضرورة تأجيل الحرب في قطاع غزة، وأكثر من ذلك في الدقيقة 91 قبل الإنتخابات.

التحليل للمراسل العسكري "الاسرائيلي " يأتي على وقع ما نشره اليوم عاموس هرئيل في هآرتس صباح اليوم حول نية نتنياهو الدخول بعملية عسكرية يوم الثلاثاء الماضي بعد إطلاق الصواريخ على "أشدود".

ويشار الى ان تصريحات نتنياهو التي اطلقها على صحيفة هآرتس اليوم بشأن شن حرب على غزة ، تأتي ضمن الحملة الانتخابية الاسرائيلية التي ستنطلق غدا.