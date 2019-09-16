حركة الجهاد تدعو للاعتصام المفتوح نصرة للأسير سلطان خلوف

أصدرت حركة الجهاد الإسلامي بمحافظة جنين فجر اليوم الاثنين، بياناً إعلامياً على ضوء الأخبار المتناقلة التي وردت مساء أمس وعلى مدار الليلة الماضية حول تدهور الحالة الصحية للأسير المضرب عن الطعام سلطان خلوف، وعن دخوله في حالة غيبوبة.

ودعت حركة الجهاد في بيانها الذي تم نشره وإذاعته في محافظة جنين وفي بلدة برقين تحديداً مسقط رأس الأسير المضرب عن الطعام منذ 60 يوما على التوالي جماهير شعبنا الفلسطيني المجاهد بالنفير العام والخروج في الشوارع والطرقات رفضاً لما يتعرض له الأسرى من سياسة إعدام بطيء تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الأسرى المضربين، داعية الجماهير للاعتصام المفتوح في منزل الأسير سلطان خلوف ببلدة برقين.

وأكدت الحركة أن الاحتلال يعلم جيداً خطورة الحالة الصحية للأسير سلطان خلوف وأنه مازال يماطل في الاستجابة لمطلبه المشروع في الحرية وإنهاء اعتقاله الإداري التعسفي.

واستنفرت الحركة الجماهير الفلسطينية لرفع مستوى الحشد والتضامن مع الأسرى لا سيما المضربين والمرضى منهم والذين قد يفقدون حياتهم في أي لحظة، راجية المولى عز وجل ألا نفجع بسلطان ولا بأي من إخوانه الأسرى.