الصاروخ المدريدي BBH يستعد للإنطلاق امام باريس سان جيرمان

يدرس المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان إمكانية الاعتماد على مثلث BBH "بنزيما، بيل، هازارد" في خط هجوم الريال في موقع دوري الابطال يوم الأربعاء، أمام باريس سان جيرمان.

ويحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره باريس سان جيرمان، الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن المدرب الفرنسي لم يكن لديه إمكانية الاعتماد على الثلاثي معًا من قبل، حيث ستكون موقعة باريس هي العرض الأول للثلاثي، حيث أن الإصابات والعقوبات حالت دون ظهور الثلاثي معًا حتى الآن.

وظهر هازارد لأول مرة بقميص ريال مدريد في المباراة الماضية أمام ليفانتي في الليجا، والتي شهدت غياب بيل بسبب إيقافه لمباراة واحدة.

ولفتت إلى زيدان يمتلك خيار إشراك فينيسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز بجانب بنزيما، إلا أن ظروف المباراة ترجح البدء بجاريث بيل وهازارد مع المهاجم الفرنسي.