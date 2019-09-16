مواجهة آسياوية مرتقبة بيت الهلال واتحاد جدة

يلتقي الهلال السعودي بغريمه اتحاد جدة في قمة سعودية مرتقبة على بطاقة الظهور في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، في حين يلعب السد القطري على أرضه مع النصر السعودي.



وتعادل الهلال بدون أهداف في ضيافة الاتحاد في جدة، رغم أنه كان قريبًا من الانتصار في ذهاب دور الثمانية، بينما خسر السد 1-2 على أرض النصر، وبات مطالبا بالفوز بهدف نظيف فقط.



وتحوم الشكوك حول مشاركة سالم الدوسري نجم الهلال أمام اتحاد جدة بسبب الإصابة، وهو ما ينطبق أيضًا على المدافع علي البليهي.



ورغم التعادل المحبط 1-1 مع الفيحاء، بعد استقبال هدف في الثواني الأخيرة، في الجولة الماضية، فإن الهلال يتصدر الدوري السعودي برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، بينما تعرض الاتحاد لهزيمة مفاجئة أمام ضمك.

وسيتجدد الصراع بين الهلال والاتحاد في مباراة قمة جديدة بالدوري المحلي السبت المقبل.



لكن قبل القمة السعودية سيتحدد اليوم الإثنين، أول المتأهلين لقبل النهائي، عندما يلعب السد بطل قطر مع النصر بطل السعودية.