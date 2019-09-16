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ضمن حملته الانتخابية.. نتنياهو: الحرب على غزة هي المخرج الأخير

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 11:45 - 16 سبتمبر 2019
نتنياهو نتنياهو
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قال رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، "الحرب على قطاع غزة ليست مسألة إن كانت ستقع بل متى ستقع".

وأضاف نتنياهو خلال تصريح لإذاعة " 103 اف ام" العبرية أوردته صحيفة "معاريف": "نحن جهزنا شيئا لغزة يختلف كليًا عم رأيناه في الحروب الماضية على قطاع غزة ولن أدلي بتفاصيل أخرى".

وتابع: "الحرب المقبلة على غزة ستكون مليئة بالمفاجئات ضد حماس، والحرب التي أعددناها هي المخرج الأخير، ولكن يبدو بأنه لا يوجد مبررًا لذلك".

يشار إلى أن تهديدات الاحتلال بشن حرب على قطاع غزة تزايدت خلال الآونة الأخيرة في إطار الدعاية الانتخابية "الإسرائيلية" لقادة الاحتلال قبيل عقد الانتخابات المزمع عقدها غدًا الثلاثاء. 

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