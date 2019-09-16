100 أسير يضربون عن الطعام بعد مماطلة الاحتلال

قال مكتب إعلام الأسرى، إن 100 أسير انضموا صباح اليوم الاثنين، للإضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال، للمطالبة بإزالة أجهزة التشويش التي زرعها الاحتلال في معتقلاته.

وذكر المكتب في تصريح صحفي الإثنين، أن 100 أسير من مختلف سجون الاحتلال انضموا صباح اليوم للإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجاً على عدم تنفيذ إدارة سجون الاحتلال ما تم الاتفاق عليه بشأن أجهزة التشويش المسرطنة.

وتشهد سجون الاحتلال توتراً شديداً وتتجه نحو التصعيد مع إدارة السجن مع ارتفاع أعداد الأسرى المضربين رفضًا لأجهزة التشويش المسرطنة.

ويماطل الاحتلال في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال إضراب معركة الكرامة الثانية في شهر نيسان الماضي ، ويحاول التملص من استحقاق الاتفاق، مما دفع الأسرى للتصعيد للحصول على حقوقهم، وقد عقدت عدة جلسات للحوار مع الإدارة وجميعها فشلت لذلك قرر الأسرى الدخول في إضراب .