"القائمة العربية" تخطط للاطاحة بالحكومة اليمينية

يكثف قادة القائمة العربية المشتركة جهودهم في محاولة لإقناع أكبر عدد ممكن من الناخبين من الجمهور العربي بالمجيء إلى صناديق الاقتراع والتصويت.

وقال رئيس القائمة أيمن عودة، "إذا وصل معدل التصويت إلى 65 في المائة، فسوف نطيح بالحكومة اليمينية، في إشارة إلى انه الانتخابات السابقة، كان معدل التصويت أقل من 50 في المائة".

وتتحرك حافلة خاصة تحمل شعار "هذه المرة نصوت" حول المجتمعات العربية من الجليل إلى النقب في محاولة لاقناع الناس الذين لم يحسموا أمرهم بالوصول إلى صناديق الاقتراع.

وتُعقد المؤتمرات يوميًا في مناطق مختلفة، من الشمال إلى الجنوب، لحث المواطنين العرب على الخروج والتصويت. وقال عضو الكنيست السابق سعيد الخرومي: "قامت الحكومة اليمينية بهدم 8000 منزل للعرب في السنوات الأربع الماضية. هذه السياسة يجب أن تتغير".

ويقوم متطوعون بإطلاق مركز اتصال باللغة العربية للتعامل مع الأحداث الاستثنائية، مصحوبة بمشورة قانونية من مركز عدالة، خوفًا من محاولات انتهاك حرية التصويت للمواطنين العرب،