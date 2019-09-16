موعد مباراة مانشستر سيتي وشاختار والقنوات الناقلة

من المتوقع، أن يفتتح مانشستر سيتي مبارياته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بمواجهةٍ صعبة ضد شاختار دونيتسك في استاد ميتاليست، وذلك يوم الأربعاء القادم 18 سبتمبر 2019 ميلاديًا.

وأوقعت قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي في المجموعة الأولى الضعيفة نسبيًا رفقة أتالانتا الإيطالي ودينامو زغرب الكرواتي، بالإضافة إلى شاختار منافسه في الجولة الأولى، وكانت آخر مباريات الفريق الأوكراني ضد زوريا في الدوري وفاز بأربعة أهدافٍ لثلاثة، ليواصل التحليق في الصدارة برصيد 21 نقطة، بفارق 9 نقاطٍ كاملة عن أوليكسلندريا الوصيف.

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وشاختار دونيتسك فى منافسات المرحلة الأولى من دور المجموعات فى بطولة دوري أبطال أوروبا، ضمن مواجهات المجموعة الثالثة في البطولة.

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة شاختار دونيتسك - مانشستر سيتي استاد ميتاليست الأربعاء 18 سبتمبر 2019،

19 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية لم يتحدد بعد -

ويستضيف ملعب دونباس ارينا اللقاء الذى جمع بين المانشستر سيتى مع شاختار دونيتسك فىيتوقيت الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر هو يوافق التاسعة مساء بتوقيت السعودية في مواجهة تترقبها جماهير الفريقين، فيما تذيع المباراة قناة بى إن سبورت الرياضية.