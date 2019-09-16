موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد اليوم

من المتوقع، أن يفتتح استاد حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس أبوابه لاستضافة قمة من العيار الثقيل بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2019-20، وذلك يوم الأربعاء القادم 18 سبتمبر 2019.

من جهته، كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن حالة نجوم الفريق المصابين قبل مواجهة ريال مدريد، موضحاً أن كافاني والذي يعاني من إصابة عضلية، سيشارك في التدريبات بشكل تدريجي هذا الأسبوع.

وسيواجه باريس سان جيرمان نظيره ستراسبورج يوم السبت المقبل، ثم يلاقي ريال مدريد يوم الأربعاء القادم في الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

يسير باريس سان جيرمان بخطى ثابتة في الدوري الفرنسي حتى الآن، فمنذ بدايته لم يخسر إلا مباراة واحدة كانت ضد رين في الجولة الثانية من الليج 1، لكنها لم تؤثر عليه كثيرًا حيث يواصل اعتلاء الصدارة برصيد 12 نقطة، متفوقًا على الأحمر والأسود بنقطتين.

ويعاني الملكي من تخبط كبير منذ الموسم الماضي الذي سبقه رحيل كريستيانو رونالدو عن الفريق، وهو ما أثر على الفريق بشدة وتسبب في خروجه من الموسم دون الحصول على أي بطولة، واستمر هذا التخبط مع بداية الموسم الحالي لكن الميرينجي وجد الطريق الصحيح في مباراته الأخيرة في الدوري الإسباني، وحقق فوزًا على ليفانتي وضعه في المركز الثاني خلف أتلتيكو مدريد المتصدر.