زراعة غزة تحث على إتخاد وسائل وقائية لمكافحة "سل الزيتون"

في إطار مكافحة مرض "سل الزيتون" قامت الإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي بعقد يوم حقلي بالتعاون مع مديرية زراعة رفح .

ووتضمن اليوم الحقلي توضيح مدى المخاطر الناتجة عن انتشار مرض "سل الزيتون" وتبيان أثر ذلك على تقلص المساحات الزراعية وتدني الإنتاج .

وحث المهندسين الزراعيين، المزارعين على اتخاذ الوسائل الوقائية لمكافحة مرض "سل الزيتون"، حيث جرى توضيح الإجراءات والمعاملات الواجب إتباعها من بداية قطف محصول الزيتون واتباع الوسائل السليمة في القطف، وبعد ذلك التقليم المناسب وإزالة الأفرع الجافة ورش أشجار الزيتون بمادة الشيد بمعدل 1 كيلو و الجنزارة ايضا 1 كيلو على 100 لتر ماء .

كما حثت الوزارة المزارعين على الرش بعد التقليم مباشرة، وأيضا الرش بمبيد "كوسايد" بمعدل 3 جم للتر الواحد خلال شهر 12.