ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر

عدنان: حالة الأسير "خلوف" بلغت منتهاها وهناك قلق حقيقي على حياته

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:28 - 16 سبتمبر 2019
خضر عدنان خضر عدنان
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أكد القيادي المحرر الشيخ خضر عدنان، بأن الحالة الصحية للأسير المضرب "سلطان خلوف" بلغت منتهاها، مشيرًا إلى هناك قلق حقيقي على حياته.

وقال عدنان في تصريح لـ"إذاعة القدس"، إن حركة الجهاد الإسلامي تبذل جهوداً كبيرةً وتجري اتصالات مكثفة لإنقاذ الأسير "خلوف"، مشددًا أن الحركة شكلت خلية أزمة تعمل على مدار الساعة استشعاراً للخطر الذي يمر به الأسرى.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن المقاومة الدرع الحامي للفلسطينيين وللأسرى في سجون الاحتلال، مستدركًا: "نتمنى أن لا نُفجع بفقدان أسير جديد واستشهاد أي مضرب يشكل لنا فاجعةً كبيرة".

وطالب عدنان الخارجية الفلسطينية، بالتحرك العاجل وعقد اجتماع لاطلاع العالم بما يدور في سجون الاحتلال من انتهاكات بحق الأسرى خاصة المرضى.

الأكثر مشاهدة

متعلقات