"الصحة" توقف ثلاثة مطاعم شاورما عن العمل في غزة

نفذ قسم مراقبة الأغذية التابع لدائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة، أمس الأحد، حملة تفتيش مركزية في مدينة غزة.

وشارك فهذه الحملة، 20 مفتشاً من صحة من كافة المكاتب الخمسة للقسم، وذلك بالتعاون مع دائرة مباحث التموين بوزارة الداخلية.

واستهدفت الحملة 30 (مطعم شاورما) في المدينة، حيث كانت الأمور الصحية في مجملها سليمة ولكن كانت هناك بعض التجاوزات البسيطة تعامل معها مفتشي الصحة حسب الأصول.

وتم خلال الحملة إيقاف 3 مطاعم شاورما غير ملتزمين بالشروط الصحية المطلوبة وتم عمل ضبط لبعض المخالفات فيها وتحويل ملفهم إلى المسؤولين في مباحث التموين لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم وعدم العودة إلى الانتاج الا بعد تطبيق الشروط الصحية المطلوبة.

كما تم تحرير تسعة إخطارات صحية لبعض الشروط الصحية البسيطة، بالإضافة إلى إتلاف ما يقارب من 100 كغم من الشاورما واللحوم الغير صالحة للاستهلاك الأدمي.