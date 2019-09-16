نتنياهو: سأفرض السيادة الاسرائيلية على" كريات اربع" والحي اليهودي بالخليل

قال رئيس الوزراء "الاسرائيلي" بنيامين نتنياهو خلال تصريحاته الانتخابية صباح اليوم الاثنين، في مقابله مع اذاعة جيش الاحتلال بأنه حال فوزه بالانتخابات "الاسرائيلية" سيفرض السيادة الاسرائيلية على الحي اليهودي الواقع وسط مدينة الخليل وعلي مستوطنة كريات اربع .

وبين نتنياهو، بأن هناك فرصة تاريخية لفرض السيادة على مستوطنات الضفة الغربية.

وأضاف نتنياهو: سأفرض السيادة "الإسرائيلية" على غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات إذا فزت في الانتخابات.

وأشار إلى أن فرض السيادة على كل المستوطنات والمناطق الاستراتيجية سيكون بالاتفاق مع الولايات المتحدة.

وشدد نتنياهو على أنه على الجيش "الإسرائيلي" التواجد في كل غور الأردن، وأن الحكومة المقبلة ستقوم بخطة لتقوية المستوطنات في المنطقة.