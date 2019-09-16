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حماس: لن نسمح للاحتلال أن ينفرد بأسرانا لصالح انتخاباته

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:35 - 16 سبتمبر 2019
عبد اللطيف القانوع عبد اللطيف القانوع
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أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الاثنين ، أنها لن تسمح للاحتلال الإسرائيلي، بأن ينفرد بالأسرى الفلسطينيين في سجونه، لصالح انتخاباته. المقررة يوم غد الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع في تصريحٍ صحفي ، إن "الأسرى ليسوا ورقة ضعيفة ولن نسمح للاحتلال أن ينفرد بأسرانا لصالح انتخاباته".

وأضاف القانوع أن "قضية الأسرى في سجون الاحتلال حاضرة وضمن أولوياتنا، ومتضامنون معهم وندعم مواقفهم لتحقيق مطالبهم المشروعة".

وتابع، "ندافع عن حقوق الأسرى ونمتلك أوراق قوة تجبر الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عنهم وإطلاق سراحهم"، داعيا أبناء شعبنا لدعم وإسناد الأسرى المضربين عن الطعام حتى تحقيق مطالبهم العادلة.

 

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