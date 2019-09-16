اليوم: حكومة اشتيه تعقد جلستها الاسبوعية في الاغوار

أعلن إبراهيم ملحم، الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، مساء أمس الأحد، أن مجلس الوزراء، سيعقد جلسته الأسبوعية اليوم الاثنين، الساعة الـ 12 ظهراً، في قرية فصايل بالأغوار.

وتأتي هذه الجلسة، ضمن استراتيجية الحكومة عبر التنمية بالعناقيد؛ لتعزيز صمود المزارعين، ولمواجهة المخططات "الإسرائيلية" الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية

يشار هنا الى ان الحكومة "الاسرائيلية" عقدت جلستها الاسبوعية امس الاحد في منطقة الاغوار.

وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء امس إن هناك فرصة تاريخية لفرض السيادة على مستوطنات الضفة الغربية.

وأضاف نتنياهو وفقا لموقع المستوطنين 7: سأفرض السيادة "الإسرائيلية" على غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات إذا فزت في الانتخابات.

وأشار إلى أن فرض السيادة على كل المستوطنات والمناطق الاستراتيجية سيكون بالاتفاق مع الولايات المتحدة.

وشدد نتنياهو على أنه على الجيش "الإسرائيلي" التواجد في كل غور الأردن، وأن الحكومة المقبلة ستقوم بخطة لتقوية المستوطنات في المنطقة.