صعود أسعار النفط 15% وترامب يأمر بفتح مخزون النفط الاستراتيجي

صعدت أسعار النفط ما يربو على 15 في المئة عند فتح الأسواق، اليوم الإثنين بعد هجمات على منشأتي نفط في السعودية السبت، مما أثر على أكثر من خمسة في المئة من إمدادات النفط العالمية.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت ما يزيد على 19 في المئة لتصل إلى 71.95 دولار للبرميل، وفقا لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.

بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي أكثر من 15 في المئة إلى 63.34 دولار للبرميل، وفقا لرويترز.

إلى ذلك، سمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس، بالسحب من مخزون النفط الاستراتيجي عند الضرورة بسبب الهجوم على منشأتي نفط في السعودية.

وقال ترامب على تويتر: "استنادا إلى الهجوم على المملكة العربية السعودية، والذي قد يكون له تأثير على أسعار النفط، سمحت بالسحب من مخزون النفط الاستراتيجي إذا لزم الأمر وستكون الكمية التي سيتم تحديدها كافية للحفاظ على إمدادات السوق جيدة“.

وجاءت تصريحات ترامب بعد ان صعدت أسعار النفط ما يربو على 15 في المئة عند فتح الأسواق يوم الأحد بعد هجمات على منشأتي نفط في السعودية يوم السبت مما أثر على أكثر من خمسة في المئة من إمدادات النفط العالمية.