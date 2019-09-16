الاحتلال يهدم منزلا وغرفتين زراعيتين شمال غرب بيت لحم

هدمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، منزلا، وغرفتين زراعيتين، وأسوارا، وجرفت شارعا في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

وأفاد الناشط الشبابي إبراهيم عوض الله، بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت منطقة "عين جويزة وخلة الحور، وهدمت منزلا يعود للمواطن مصطفى عبد ربه مكون من تسوية وطابق، وكذلك غرفتين زراعيتين تعودان للمواطنة حليمة إسماعيل الأعرج، بحجة عدم الترخيص.

وأضاف، أن الجرافات هدمت أيضا أسوارا تحيط بمنزلي حمدي ربيع، وناصر شحادة، وجرفت طريقا تصل إلى حي الحور وسط البلدة.

وقالت مصادر محلية، إن مواجهات اندلعت بين المواطنين وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة المعدنية وقنابل الغاز والصوت، ولم يبلغ عن إصابات.