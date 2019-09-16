الاحتلال يشن حملة اعتقالات تطال 19 مواطنًا بالضفة

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

ووفق المصادر المحلية، فقد اعقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة حماس أحمد نبهان صقر (55 عامًا) من مخيم عسكر القديم شرق نابلس، والشاب مهند سلامة ومحمد مسعود دويكات من بلاطة البلد شرق المدينة، إلى جانب الشاب حسام الغنمة.

وأضافت المصادر، أن الاحتلال اعتقل محمود عبد الرؤوف من بلدة كفل حارس شمال سلفيت، وسامر مرداوي من قلقيلية، كما اعتقل جنود الاحتلال الشاب علي تسهيل عرقوب من قرية كفر عين شمال غرب رام الله، والطفلين محمد عبيدة خطيب، وإبراهيم جرابعة قرب بلدة بيتين شرقًا.

وفي الخليل، اعتقل الاحتلال أربعة شبان من بلدة بيت كاحل شمال غرب المدينة، وهم: بسام عطية الزهور ونجله أمير، وعمر محمود عصافرة ومنتصر محمود العطاونة، كما اعتقل الشاب محمد جمال أبو سل من مخيم العروب شمالاً.

وأشارت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" داهمت المقبرة الإسلامية في مخيم عايدة شمال بيت لحم، فيما أطلقت قنابل الغاز بكثافة في قرية بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة.