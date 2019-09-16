تعتبر لعبة ببجي موبايل لايت للأجهزة الضعيفة للاندرويد والايفون آخر إصدار من الألعاب الشهيرة وخاصة للأجهزة الضعيفة، فهذه اللعبة تعتبر من ألعاب الأكشن في الإصدارات الخاصة بها من خلال اكتشاف العديد من الأجهزة بسبب ضعف معالج الجهاز ولكن قامت الشركة المطورة باطلاق لعبة ببجي موبايل لايت للأجهزة الضعيفة للاندرويد والايفون آخر إصدار، حتى يكون باستطاعة الجميع استخدام اللعبة فهي تعمل على جميع الاجهزة وخصوصآ الضعيفة والتي لديها معالج وسعة رام صغيرة، هناك هواتف ذات الامكانيات الضعيفة والتي لم تعمل معهم اول نسخة من باتل جراوند موبايل ، حيث أصبح الان بمقدرو الجميع وبالذات من يملكون اجهزة ذات معالجات أوسع حسب تفاصيل لعبة ببجي موبايل لايت للأجهزة الضعيفة للاندرويد والايفون آخر إصدار من خلال المميزات التي تتميز بها لعبة ببجي موبايل لايت للأجهزة الضعيفة للاندرويد والايفون آخر إصدار.

الفرق بين لعبة ببجي موبايل لايت للأجهزة الضعيفة للاندرويد والايفون آخر إصدار والنسخة الأصلية من اللعبة: يمكنك من خلال لعبة ببجي موبايل لايت للأجهزة الضعيفة للاندرويد والايفون آخر إصدار العمل على اللعب مع عدد يقارب مائة لاعب في النسخة الأصلية أما في اللعبة الخفيفة فالعدد لا يتجاوز 40 فقط.

عدد اللاعبين في لعبة ببجي موبايل لايت للأجهزة الضعيفة للاندرويد والايفون آخر إصدار صغير يؤدي الى بدء و انتهاء المباراة بسرعة و الانتقال الى مباراة ثانية وذلك ما يحافظ على موارد الجهاز و خاصة البطارية.

كذلك من خلال لعبة ببجي موبايل لايت للأجهزة الضعيفة للاندرويد والايفون آخر إصدار يمكن عرض الخرائط بشكل أصغر بكثير من الخرائط في اللعبة الأصلية، حيث تبلغ مساحتها من خلال المساحة.

الجرافيك من خلال لعبة ببجي حيث تتمتع لعبة ببجي موبيل بجرافيك قوي وتصميم رائع مما يجعلها تتطلب جهاز ذو موصفات كبيرة، أما في لعبة ببجي موبايل لايت للأجهزة الضعيفة للاندرويد والايفون آخر إصدار فإن الأمر لا يحتاج إلى مواصفات عالية، ولكن يمكن عرضها من خلال جرافيك منخفض نسبي، وهو ما يجعل الأمر يعمل على الأجهزة الضعيفة.

نظام التشغييل في لعبة ببجي موبايل لايت للأجهزة الضعيفة للاندرويد والايفون آخر إصدار على الاجهزة الضعيفة.

نظام التشغيل في كلاهما يشتغل على أنظمة ويندوز طبعاً باستخدام المحاكي ونظام الاندرويد وIOS. رابط التحميل مع الشرح من هنا