كما تتيح الخدمات خيارات أخرى من خلال تطبيق يوتيوب بريميوم في السعودية والإمارات حيث يدعم تنزيل المقاطع المختلفة للفيديو بدقة 1080 بكسل للعرض من خلال وضع الاتصال في حالة عدم الاتصال، ويمكن أن يعتبر من أعلى من الحد الأدنى البالغ عددها 720 بكسل والتي تكون سارية حتى الوقت الحالي من خلال تطبيق يوتيوب بريميوم في السعودية والإمارات.

كما يقدم تطبيق يوتيوب بريميوم في السعودية والإمارات العديد من الخدمات والعروض من خلال العديد من العروض التلفزيونية والأفلام الحصرية من تطوير اليوتيوب، ويمكن إتاحة القدرة على الاستمرار بمشاهدة جميع العروض من خلال اليوتيوب العادية في حال الانتقال من الاستخدام إلى تطبيقات أخرى، بالإضافة إلى توفير القدرة على تحميل المحتويات من خلال الجهاز المستخدم لمشاهدته من خلال التنقل أو عدم وجود اتصالات من خلال الانترنت، ويمكن عرض المشاهدات للمحتويات من خلال الفيديوهات اليوتيوب من دون إعلانات.