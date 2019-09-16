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حقيقة وفاة منيرة حمدي في ذمة الله

  • فلسطين اليوم
  • 00:14 - 16 سبتمبر 2019
حقيقة وفاة منيرة حمدي في ذمة الله حقيقة وفاة منيرة حمدي في ذمة الله
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توفيت المطربة التونسية منيرة حمدي، حسبما أكد ابنها عبر موقع "فيس بوك"، ووفقا لما أوردته أيضا مواقع تونسية أخرى.

وتداول بعض الفنانين التوانسة خبر وفاة المطربة التونسية منيرة حمدي بشكل مفاجئ، قبل أن يؤكد ابنها على "فيس بوك"، الأمر الذي ترك حزنا كبيرا لدى الجمهور التونسي والعربي نظراً لكونها واحدة من أجمل الأصوات العربية.

وُلِدَت مُنِيرَة حمدي في باجة، وهي مغنية تونسية بدأت حياتها المهنية في برنامج نادي المواهب.

شاركت مُنِيرَة في الحفل الافتتاحي لدورة عام 2001 م للمهرجان الدولي قرطاج، كما شاركت في أوبريت "رقص الكمان" في عام 2005م.

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