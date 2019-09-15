الكشف عن أحياء مجهرية مقاومة للتجمد ومفلترة التربة

قالت شركة روسية مختصة في البيئة، أن علماء من ياقوتيا اكتشفوا نوعا جديدا من الأحياء المجهرية المقاومة للتجمد، تصلح لتنقية التربة من التلوث النفطي.

ووفق المكتب، فإن تكيف هذه الأحياء المجهرية للعيش في الظروف المناخية القاسية يسمح باستخدامها في تنظيف التربة من التلوث النفطي.

وتضيف كبيرة الخبراء في مجال الإدارة البيئية في الشركة أيتالينا بايشيفا: "اكتشف علماء معهد قضايا النفط والغاز نوعا جديدا من الأحياء المجهرية المؤكسدة للهيدروكربونات، هذه الأحياء المجهرية التي وجدت في تربة مستودعات النفط التابعة لنا، تكيفت مع الظروف المناخية القاسية في ياقوتيا".

وأجرى العلماء بالتعاون مع الشركة دراسة حول عملية تحلل التلوث النفطي القديم في تربة المستودعات النفطية. "تمت معالجة التربة بمستحضرات حيوية أساسها الأحياء المجهرية الجديدة

وبينت النتائج فعالية الطريقة، مؤكدة أنه بعد هذه المعالجة لم يعثر الخبراء على آثار التلوث النفطي.