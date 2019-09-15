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تعديل ساعات العمل على معبر الكرامة الثلاثاء المقبل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:03 - 15 سبتمبر 2019
معبر الكرامة معبر الكرامة
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أعلن مدير عام الادارة العامة للمعابر والحدود في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا عن اجراء تعديل في ساعات العمل على معبر الكرامة وذلك يوم الثلاثاء 17/09/2019، حيث ستغادر اخر حافلة الساعة الثانية ظهراً في كلا الاتجاهين.

وأضاف مهنا في بيان له اليوم الأحد، أن العمل بالمعبر سيعود لطبيعته صباح الأربعاء، بنظام 24 ساعة حيث ستغادر اول حافلة الساعة السابعة والنصف صباحا ً في كلا الاتجاهين.

ونوهت إدارة المعابر بأن المعبر يعمل طيلة الاسبوع بنظام 24 ساعة من الاحد الساعة السابعة والنصف صباحا حتى العاشرة والنصف من صباح يوم الجمعة في كلا الاتجاهين، اما السبت فيعمل من السابعة والنصف صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهرًا.

وأكد مهنا بأن كافة الطواقم الامنية والمدنية العاملة على المعابر والحدود على أهبة الاستعداد لتغطية عمل المعبر وتسهيل حركة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

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