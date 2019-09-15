مهجة القدس تحذر: الأسير سلطان خلف يدخل مرحلة حرجة

أكدت مهجة القدس، للشهداء و الأسرى بأن الأسير "سلطان خلف" الذي يخوض اضرابا عن الطعام لليوم (62) على التوالي، يدخل مرحلة حرجة، محذرة من فقدان حياته في أي لحظة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته المهجة مساء اليوم الأحد أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، في ظل تدهور الحالة الصحية للأسير خلف.

ولليوم الثاني والستين على التوالي، يواصل الأسير المهندس سلطان أحمد خلف، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، من بلدة برقين قضاء جنين، إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال احتجاجا على تمديد اعتقاله الإداري.

واعتقلت سلطات الاحتلال الأسير خلف في الثامن من تموز الماضي، ويعاني من أزمة صدرية وضيق في التنفس، وهو متزوج ومن مواليد العام 1981.

وبتاريخ 18/07/2019م أبلغت إدارة سجن مجدو الأسير سلطان خلف بصدور قرار من الحاكم العسكري الصهيوني لتحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر بدون أن توجه له أي تهمة، ليعلن في نفس اليوم عن شروعه في الإضراب المفتوح عن الطعام رفضاً لقرار اعتقاله الإداري التعسفي.