ميسي في تدريبات برشلونة

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الحصة التدريبية لفريقه برشلونة الإسباني اليوم الأحد.

ولم يخض ميسي أي مباراة مع "البرسا" في الموسم الحالي بعد تعرّضه لإصابة خلال فترة التحضيرات الصيفية.

وإلى ميسي عاد الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي كان يعاني من الإصابة بدوره، إلى التدريبات وشارك في جزء منها.

وأوردت صفحة الفريق الكتالوني على "تويتر": "ليو ميسي تدرّب مع المجموعة وعثمان ديمبيلي خاض جزءاً من الحصة التدريبية مع الفريق".

وفي حين تشكّل عودة ميسي إلى التدريبات خبراً سارّاً لجماهير "البلاوغرانا"، إلا أن مشاركته ستكون مستبعدة في المباراة المهمة أمام بوروسيا دورتموند الألماني في انطلاق دوري أبطال أوروبا بعد غد الثلاثاء.

وكان مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي أكّد يوم الجمعة الماضي أن احتمال مشاركة ميسي في المباراة "صعب".