مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا اليوم الثلاثاء 17/ 9/ 2019 فى أبطال أوروبا

من المقرر، أن تشيلسي يستضيف فالنسيا في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2019/2020، على ملعب ستامفورد بريدج، يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، حيث تضم المجموعة الثامنة كلاً من الفرق الآتية “تشيلسي، فالنسيا، ليل ، أياكس امستردام”.

ويسعى تشيلسي هذا الموسم لتحقيق نتائج جيدة للوصل إلى النهائي ليحقق اللقب مرة ثانية في تاريخه، حيث تعرض الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، على قناة Bein sport.

من جهته، يجد فالنسيا نفسه في خضم أزمة فنية كبيرة قبل القمتين المرتقبتين ضد مضيفيه برشلونة وتشيلسي الإنجليزي في الدوري الإسباني ومسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم تواليا، وذلك بعد إقالة مدربه مارسيلينو جارسيا تورال، الأربعاء.

وأقيل مارسيلينو من منصبه، وحل محله لاعب خط وسط برشلونة وريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق ألبير سيلاديس الذي يخوض معمودية النار على ملعب كامب نو السبت ضمن المرحلة الرابعة من الدوري المحلي.

وكشفت إقالة مارسيلينو (54 عاما) من قبل المالك السنغافوري بيتر ليم، وجود خلافات بينهما داخل فريق أعاد المدرب إحياءه منذ تعيينه في عام 2017.

لمشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا اليوم الثلاثاء 17/ 9/ 2019 فى أبطال أوروبا اضغط هنا