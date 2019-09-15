مشاهدة مباراة برشلونة ضد بروسيا دوركمون وليفربول والقنوات الناقلة

من المتوقع، أن يحل برشلونة ضيفاً على دورتموند، يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، في الجولة الأولى للمجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا التي تضم أيضاً إنتر ميلانو الايطالي وسلافيا براغ التشيكي.

وفي سياق آخر، زفّ نادي برشلونة الإسبان خبراً ساراً بشأن إصابة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي وموعد عودته إلى الملاعب بعد غيابه عنها منذ نحو شهر بداعي الإصابة.

وأعلن النادي الكتالوني أن ميسي عاود التمارين الجماعية بعد غيابه منذ نحو شهر بداعي الإصابة، وذلك قبل يومين من اللقاء المرتقب ضد بروسيا دورتموند الألماني في انطلاق منافسات دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

ونشر برشلونة على حسابه في تويتر "ليو ميسي يتمرن مع الفريق و(الفرنسي) عثمان ديمبيلي شارك بشكل جزئي في الحصة التدريبية مع الفريق"، مرفقاً المنشور بصورة للأرجنتيني والفرنسي إلى جانب مواطن الأخير أنطوان غريزمان.

من جهته، يستعد باكو ألكاسير، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، لمواجهة فريقه السابق، عندما يحل برشلونة ضيفًا على دورتموند، الثلاثاء المقبل، على ملعب ”سيغنال إيدونا بارك“، في افتتاح مشوارهما بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وتوقع الدولي الإسباني أن تحظى المباراة بأجواء جماهيرية مثيرة، نظرًا لكونها أولى مواجهات فريقه في البطولة وأمام منافس كبير. واستطاع ألكاسير هز شباك كافة منافسي دورتموند في البوندسليغا هذا الموسم، إذ سجل 5 أهداف خلال 4 جولات حتى الآن.

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