جدول امتحانات الدور الثانى للشهادة الاعدادية 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية عن الجدول الرسمي لامتحانات الدور الثاني الخاص بالشهادة الاعدادية للعام 2019 لجميع طلاب وطالبات الراغبين بتقديم امتحانات دور ثاني .

وأكدت الوزارة أن امتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية تبدأ في تاريخ 22 سبتمبر 2019 يوم الإثنين بمادة التربية الإسلامية وتستمر حتى 2 أكتوبر بمادة الحاسوب .

كما وصرحت الوزارة عن العديد من أسباب تأخر النتيجة، منها وجود الكثير من الطلاب النازحين عن مقر إقامتهم وتم امتحانهم بداخل أماكن تواجدهم، وجود العديد من كشوف الدرجات غير الصحيحة، ووجود أسئلة من خارج المقررات الدراسية بداخل أوراق أسئلة الامتحانات، والعديد من الأسباب المشابه لذلك.

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم الليببة حكومة الوفاق أعلنت خلال الأيام الماضية نتائج إمتحانات الشهادة الإعدادية 2019 لجميع طلاب وطالبات المرحلة الاعدادية في ليبيا .

وبامكانكم الاستعلام المباشر عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 مباشرة من موقع وزارة تعليم حكومة الوفاق من خلال ( الرابط التالي ) .