أسماء الطلبه المقبولين في الجامعات الأردنيه 2019/2020

أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في الاردن ، اليوم الاحد، قائمة الطلبة المرشحين للقبول في الجامعات الرسمية عبر موقعها الإلكتروني الذي يسمح للطلبة معرفة نتائجهم عبر إدخال رقم الجلوس، أو باستخدام الرقم الوطني.

واوضحت الوحدة التابعة لوزارة التعليم العالي في بيان، إن مجلس التعليم العالي، وافق على قبول 58.125 ألف طالب وطالبة للعام المقبل، بينما أشار التقرير الإحصائي لنتائج القبول الموحد بتقدم 54.580 طلبا للالتحاق.

كما أعلنت وحدة التنسيق اليوم، أن عدد الطلبة الذين تم قبولهم في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الدراسي 2019-2020 بلغ 51748 طالبا وطالبة.

وكشفت وحدة التنسيق عن عدد المقبولين في الجامعة الأردنية حيث بلغ 8236 طالبا وطالبة، وفي اليرموك 9083، وفي مؤتة 4566، وفي العلوم والتكنولوجيا 4247، وفي الهاشمية 5564، وفي آل البيت 3499، وفي البلقاء التطبيقية 9844، وفي الحسين بن طلال 3112، وفي الطفيلة التقنية 1804، و1793 طالبا وطالبة في العلوم الإسلامية العالمية.

اشار المسؤول الحكومي الى أنه تم رفض 2832 طلبا للالتحاق بالجامعات لطلاب ثانوية عامة من سنوات سابقة، وطلبة من حملة شهادات ثانوية عامة عربية، موضحا أن يسمح للطلبة من هذه الفئة الحصول على 5% فقط من المقاعد لمتاحة في الجامعات الحكومية، ويمكن لهؤلاء الطلبة التقدم بطلبات التحاق بالجامعات الرسمية لمرة واحدة فقط.

وقالت الوزارة إن عملية تقديم طلبات الالتحاق لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين ستبدأ اعتباراً من الثلاثاء المقبل، وحتى الساعة الثالثة من ظهر الخميس المقبل من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد.

واوضحت الوزارة أن عملية تقديم الطلبات محصورة بالطلبة الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية 2019 (الدورة العامة، أو الدورة التكميلية)، إضافة إلى الدورة الشتوية 2019، مضيفة أنه سيتم إعلان نتائج قبولهم لاحقاً بعد انتهاء عملية تقديم الطلبات.

أما طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر، ومن جامعة إلى أخرى، سيتم السماح بتقديمها من خلال طلب إلكتروني متاح على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، ستبدأ اعتباراً من صباح الاثنين، وتنتهي في تمام الساعة 3 ظهراً من يوم الأربعاء المقبل.

وحدة القبول الموحد أوضحت أن "عدد المقبولين في الجامعات الحكومية يشمل ما نسبته 20% المقررة للمكرمة الملكية السامية للقوات المسلحة، و5% المقررة للمكرمة الملكية السامية لأبناء المعلمين، و350 مقعداً للمكرمة الملكية السامية لأبناء المخيمات، و5% المقررة للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة في سنوات سابقة، و5% المقررة للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة العربية".

ويضاف إلى ذلك، وفقا للوحدة "10% المقررة للمكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية، والمدارس ذات الظروف الخاصة، و150 مقعداً مخصصة لأبناء الأردنيات، والمقاعد المقررة للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الأجنبية للسنة الحالية فقط، والطلبة حملة الشهادة الجامعية المتوسطة (الدبلوم) المسموح لهم بالتجسير في الجامعات الرسمية".

وتتوقع الوحدة إعلان نتائج قبول الطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الأجنبية (غير العربية)، و نتائج قبول طلبة التجسير نهاية الأسبوع الحالي.

أسماء الطلبه المقبولين في الجامعات الأردنيه