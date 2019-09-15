"سلطة الأراضي" تصدر بيانًا بشأن إزالة تعديات في خانيونس

نفت سلطة الأراضي الحكومية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ما ورد من اتهامات لا أساس لها من الصحة في بيان عائلة الفرا الكرام بعد إزالة تعدي المواطن محمد يحيى الفرا في تاريخ/ 14/09/2019.

وقالت السلطة في بيان لها: "احترامًا منا لحق الرأي العام في معرفة الحقيقة فإننا نضع أمامكم الحقائق الكاملة وسلسلة الإجراءات التي قامت بها سلطة الأراضي وصولا لتنفيذ قرار إزالة التعدي على الأرض المذكورة".

وأضافت أن الأرض التي تم إزالة التعدي عنها هي حكومية تم الاعتداء عليها بعد انسحاب الاحتلال عام 2005 ولا علاقة لسلطة الأراضي _ كما يدعي_ في القضايا محل النزاع بين المواطن المذكور وغيره، فهم يتنازعون على ملك ليس ملكهم بل هو ملك عام.

وأشارت إلى أن الأرض محل النزاع هي أرض حكومية وأكثر من نصفها هي عبارة عن شارع معتمد لدى بلدية خانيونس (60) العابر للمحررات.

ونوهت إلى أنه استناداً لقانون تجريم التعدي على الأرض الحكومية والقانون رقم (5) لسنة 2017 بشأن حظر التعدي على الأراضي والعقارات العامة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، قامت سلطة الأراضي بتاريخ 10/06/2019 بتوجيه إخطار للمواطن الفرا بضرورة إزالة التعدي على الأرض الحكومية وتسلم شخصياً الإنذار ووقع عليه مع العلم كانت الأرض فارغة من الزراعة بشكل كامل.

وفي بتاريخ 10/6/2019 توجه محمد الفرا لسلطة الأراضي وتم استقباله من قبل رئيس سلطة الأراضي واستغرق اللقاء حوالي الساعة والنصف وتم التوضيح له أن الأرض حكومية ولا تدخل في إطار أراضي المندوب وبناء عليه طُلب منه إبراز أي أوراق تثبت صحة ادعاء ملكيته للأرض، فلم يبرز أي مستند قانوني يؤخذ به بالخصوص.

وقام المواطن بالتوجه للمحكمة والتي قامت بدورها برفض شكواه في الطلب المستعجل رقم 99/2019في الاستدعاء رقم 74/2019 إداريا بتاريخ 11/07/2019م.

وفي تاريخ 08/09/2019 وأثناء جولة تفتيش لاحظ فريق التفتيش محاولة للعودة للأرض بفرد السماد العضوي، فطلب فريق التفتيش منهم التوقف عن إحداث أي إشغالات على الأرض لأن الأرض حكومية صرفة حسب سجلات الطابو وتمت إزالة ما كان عليها من تعدي وتم تسليم إنذار آخر لهم بالإخلاء لكنهم رفضوا التوقيع بالاستلام.

وبتاريخ 11/09/2019 وأثناء متابعة وجولة لفرق التفتيش شوهد القيام بعمل داخل الأرض وتم توقيف الكباش بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وتم تسليم إنذار ثالث وتم رفض استلام الإخطار، فقررت سلطة الأراضي إزالة ما على الأرض من تعدي وخصصت يوم السبت 14/09/2019 كون الأرض مقابلة لجامعة الأقصى في خانيونس حرصاً على عدم التشويش على الطلاب.

وبينت أنه وجد في الأرض سماد عضوي مغطى بنايلون أزرق وعدد من الخراطيم تم دخول الكباش للأرض إعلاناً بإزالة ما عليها من تعدي، فتم التهجم على فرق التفتيش بألفاظ نابية والكيل بسيل من التهديدات الشخصية.

وأوضحت أنه تم اصطحاب من وجد على الأرض من عائلة الفرا "محمد وإبراهيم" المستأجرين للأرض من قبل محمد يحيى الفرا لمركز الشرطة لأخذ تعهد بعدم عودة التعدي على الأرض وخلال أسبوعين من تاريخه يتم إنهاء أي إشغالات على الأرض، وطلب من الشرطة عدم أخذ أي إجراء بحق المهندس محمد يحيى الفرا لكبر سنه .

وبناء على ما سبق، أكدت سلطة الأراضي في بيانها أنها لن تتهاون في تنفيذ القانون والحفاظ على الأراضي الحكومية، معبرة عن تقديرها لتاريخ عائلة الفرا النضالي وما قدمته من شهداء كما باقي عائلاتنا الفلسطينية وهذا لا يعطي الحق للمواطن محمد يحيى الفرا بالتعدي على أملاك الحكومة فهي ملك عام.

ولفتت إلى أنه لم يقع ظلم على المواطن محمد يحيى الفرا ولا يوجد نزاع شخصي كما حاول المواطن تقريره في البيان، مشددة أنها ستستمر في إزالة التعديات عن الأراضي الحكومية وإعادة رقبتها للملك العام.

وختمت بيانها:نؤكد على عدم إيقاع أي ظلم على أي مواطن وسيبقى مقر سلطة الأراضي مفتوحاً أمام أي شخص يشعر بالظلم وسنبقى خدماً لأبناء شعبنا ويدا قوية في استعادة الحقوق ومنع التعديات".