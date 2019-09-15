مشاهدة مباراة ليفربول نابولي مباشر يلا شوت

من المتوقع، أن تقام مباراة ليفربول الإنجليزي ونابولى الإيطالي، في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة على استاد سان باولو، حيث تعرض المباراة على قناة Bein sport.

ويستضيف نابولي ضيفاً ثقيلاً على أرضه، حيث ستكون مباراة قوية جداً بين الفريقين في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا للموسم 2019/2020، وتضم المجموعة الخامسة الفرق الآتية ”"ليفربول، نابولي، جينك، ريد بول سالزبورج".

يشار إلى أن ليفربول حقق لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي للمرة السادسة في تاريخه، على حساب فريق توتنهام اللقاء الذي جمعهم بالنهائي وكان اللقب من نصيب ليفربول لموسم 2018/2019.

وخاض نابولي أولى مبارياته في الموسم الجديد للدوري الإيطالي خارج ملعب سان باولو المملوك للسلطات البلدية في المدينة، نظراً لأعمال التأهيل والصيانة، التي تخضع لها هذه المنشأة الرياضية، حيث يعود تاريخ تدشينها إلى العام 1959.

وأجرى أنشيلوتي زيارة تفقدية لمرافق الملعب، الذى سيحتضن المباراة ضد "الريد، حيث جعلت هذه الزيارة المدرب الإيطالي يستشيط غضبًا بسبب الوضع في غرف تبديل الملابس، حيث قال المدير الفني المخضرم: "لقد رأيت الوضع هناك.. لا أجد الكلمات لوصفه".

وأضاف أنشيلوتي: "لقد صدمت من عدم كفاءة الأشخاص المسؤولين عن أشغال الصيانة.. كيف يمكن أن تفشل السلطات المحلية في الالتزام بما تم التعهد به؟، هذا يؤكد التجاهل وعدم الاهتمام بفريق المدينة.. أنا مستاء للغاية".

ورصد مقطع فيديو، منشور على تويتر، أعمال صيانة لم تكتمل بعد داخل مرافق الملعب، رغم أن موعد المباراة بات قريبًا، حيث كان من المنتظر أن تنتهى البلدية من الأشغال بحلول منتصف سبتمبر.

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