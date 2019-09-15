رابط تقديم أمن المنشات ١٤٤١ - 2020

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عبر منصة أبشر وظائف الإلكترونية رسمياً، عن فتح باب القبول والتسجيل واستقبال طلبات الراغبين بالالتحاق في وظائف قوات أمن المنشآت 1441 اعتباراً من اليوم الأحد، ويستمر باب استقبال طلبات تقديم على أمن المنشآت مفتوحاً لمدة خمسة أيام.

وكشفت الادارة العامة عن مواعيد التسجيل في الوظائف ، حيث يبدأ التسجيل اعتباراً من الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد بتاريخ 15 سبتمبر 2019 الموافق لتاريخ 16 محرم 1441هـ، كما ويستمر مفتوحاً على مدار 24 ساعة حتى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق لتاريخ 20 محرم 1441هـ.

واعلنت الإدارة العامة عن عدداً من الشروط الواجب توافرها في من يرغب بالالتحاق لوظائف أمن المنشآت، حيث يجب أن يكون سعودياً أصلاً ومنشأً، ويتم استثناء من نشأ مع والديه عند خدمته للملكة في خارجها، وحصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وينبغي توفر حسن السيرة والسمعة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة مُخلة بالشرف والأمانة، ويشترط سريان صلاحية الهوية الوطنية عند تقديم أمن المنشآت 1441 على رتبة جندي.

واضافت الوزارة على الشروط انه يجب ان لا يقل طول المتقدم عن 168سم، ويجب أن يتناسب الطول مع الوزن، وألا يكون قد سبق له التعيين على وظيفة تخضع للنظام العسكري أو تم إنهاء خدمته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب من الأسباب، كما يجب ألا يكون موظفاً بأي جهة حكومية، وأن يكون متزوجاً من مواطنة سعودية، واجتيازه كافة إجراءات القبول، أما عن شهادة المؤهل الصادرة من خارج المملكة العربية السعودية، فيجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

رابط تقديم امن المنشات من هنا