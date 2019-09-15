نتنياهو: الادارة الامريكية تنوي طرح "صفقة القرن" بعد الانتخابات

قال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو بأن الإدارة الأمريكية ابلغته نيتها طرح خطة التسوية، "صفقة القرن" بعد الانتخابات "الإسرائيلية" و تشكيل الحكومة.

و أشار نتنياهو الى أن حكومته بصدد طرح 3 مستويات تتعلّق بما أسماه "الأمن القومي الإسرائيلي".

و أوضح أن تلك المستويات الثلاثة تتمثل في معاهدة الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة؛ و السيادة "الإسرائيليّة" على غور الأردن وشمال البحر الميت؛ بالإضافة الى فرض السيادة الإسرائيليّة على كافة المستوطنات في الضفة الغربيّة، "الموجودة ضمن الكتل، وخارجها، أيضًا، بالإضافة إلى مناطق أخرى تُعتبر حيوية بالنسبة لـ "إسرائيل".