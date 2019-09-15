نتائج قبول الشواغر للجامعات السودانيه 2019 - 2020

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية، أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج شواغر القبول بالجامعات السودانية خلال الأسبوع الجاري لجميع الطلاب الوافدين وأبناء العاملين والناجحون في امتحانات الثانوية العامة السودانية الدور الثاني 2019.

واوضحت الوزارة أن نتيجة شواغر القبول بالجامعات السودانية سوف تعلن حسب رقم الإستمارة الخاصة بالطالب، حيث يحصل الطالب على رقم الاستمارة الخاصة به عند التسجيل، ويتم الإستعلام من خلال موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر شبكة الانترنت.

وفي سياق مختلف، تعتبر المرحلة الجامعية لدى جميع طلبة وطالبات الشهادة الثانوية هي الاهم، حيث يتحدد عليها الحياة العملية بالمستقبل والحياة المهنية التي سيسلكها الفرد، لذلك تولي الحكومة السودانية اهتمام كبير لجميع طلبة الشهادة الثانوية سواء كانت الدور الأول أو الدور الثاني حيث توفر شواغر الجامعات الحكومية والأهلية لجميع الطلاب.

وأعلنت وزارة التعليم العالي عن شروط وضوابط الترشيح للتلاميذ قبل إعلان نتيجة موافقة الجامعات السودانية 2019، ومن أهم تلك الضوابط والأسس التالي: