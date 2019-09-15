للمرة الثانية.. اسبانيا بطلة للعالم في كرة السلة

فاز المنتخب الإسباني، مساء اليوم الأحد، للمرة الثانية في تاريخه على الارجنتين في كرة السلة 95-75، التي أقيمت في الصين

وهذا اللقب الثاني للمنتخب الإسباني بعد تتويجه عام 2006 على حساب اليونان، بينما فشلت الأرجنتين في التتويج للمرة الثانية في تاريخها.

ولم تقدم الأرجنتين المستوى الذي ظهرت به في ربع النهائي أمام صربيا ونصف النهائي أمام فرنسا، بعدما نجح مارك غاسول وزملاؤه في الحد من خطورة المخضرم لويس سكولا ورفاقه.

ومني المنتخب الأرجنتيني، بالهزيمة الأولى له في البطولة الحالية، بعدما حقق 7 انتصارات متتالية على مدار الأدوار المختلفة للبطولة.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، تُوِّج المنتخب الفرنسي، أحرز منتخب فرنسا المركز الثالث والميدالية البرونزية للبطولة إثر فوزه على نظيره الأسترالي (67-59).

واحتفظ المنتخب الفرنسي بموقعه على الخريطة العالمية؛ وكان توج بنفس المركز بالنسخة الماضية في 2014، كما ثأر لهزيمته أمام نظيره الأسترالي في ختام مبارياتهما بالدور الثاني (دور الستة عشر).

وكان منتخب فرنسا، ضمن التأهل لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"؛ وأصبح مع منتخب إسبانيا أفضل فريقين من أوروبا بالمونديال؛ لأنهما الوحيدان من أوروبا اللذين وصلا للمربع الذهبي في البطولة الحالية.

كما ضمن المنتخب الأسترالي، التأهل مبكرًا إلى الأولمبياد بصفته أفضل فريق من اتحاد أوقيانوسيا في البطولة الحالية.