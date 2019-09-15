تردد قناة الهلال السوداني الجديد نايل سات 2019

تعتبر قناة الهلال السوداني من أهم القنوات الرياضية بالسودان، بل بالقارة السمراء جميعها، فقد استطاعت قناة الهلال في فترة وجيزة أن تكون من أهم القنوات الرياضية بالقارة الأفريقية، وذلك يرجع للمحتوى المتميز الذي تبثه القناة على مدار الساعة طوال اليوم دون انقطاع.

تقوم قناة الهلال ببث كافة مباريات الدوري السوداني، وكذلك تهتم القناة ببث العديد من الأحداث الرياضية بالقارة الأفريقية.

ومن الجدير ذكره، ان قناة الهلال السوداني استحوذت على اهتمام المواطن السوداني سواء كان يقيم على الأراضي السودانية، أو كان من المغتربين خارج الوطن، وحظيت قناة الهلال بأهميتها نظرا لكونها تتبع لأشهر وأعرق الأندية السودانية.

ننقل لكم اليوم عبر موقعنا، فلسطين اليوم، تردد قناة الهلال السوداني ، كما وتعد القناة تابعة لنادى الهلال للتربية السودانية، واكتسبت قناة الهلال شهرتها بفضل برامجها العديدة المتميزة، وتعتبر القناة باكورة الانطلاقة للإعلام الرياضي السوداني.

تردد قناة الهلال السوداني القديم على النايل سات

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 12688 27500 عمودي

تردد قناة الهلال السوداني الجديد على نايل سات