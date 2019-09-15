تردد قناة tele tchad الرياضية تيلي تشاد الجديدة على النايل سات

تردد قناة تيلي تشاد Tele Tchad تُعد هي من أفضل القنوات الوطنية لدولة تشاد وسط أفريقيا، كما أنها تبث برامجها باللغة العربية والفرنسية على قمر نايل سات الصناعي، على مدار اليوم بدون انقطاع ولا تشويشى مجاناً دون دفع اشتراك شهري، حيث أنها تقدم برامج ترفيهية، دينية، إخبارية, رياضية, وتهدف القناة إلى تقديم محتوى اعلامي هادف وواضح مع تنمية الأفكار للشعب وان يكونوا على دراية كاملة بأهم الأحداث القائمة في البلاد.

اعتمدت القناة على إدارة جيدة وفريق عمل متكامل حتى تتمكن من عرض محتوى هادف كما أنها استعانت بأجهزة حديثة ووحدات مبتكرة لكي تستطيع البث بصورة واضحة وصوت نقي.

تعمل القناة على بث برامجها المتنوعة على مدار اليوم دون دفع اشتراكات شهرية وعلى مدار اليوم حتى يتمكن الجماهير من متابعة جميع الأحداث لحظة بلحظة.

نحن في موقع نجوم مصرية نسعى دائما لتلبية طلباتكم، لقد قمنا بالبحث عن التردد الصحيح للقناة من أجل مساعدة المتابعين على مشاهدة القناة التي يرغبون في مشاهدتها ووضعناه بجدول شامل يحتوي على البيانات اللازمة للحصول على القناة ومتابعتها.