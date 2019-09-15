15 اسيرا في سجون الاحتلال يشرعون بالإضراب عن الطعام

بدأت منظمات الجبهة الديمقراطية في سجون الاحتلال بتطبيق خطة إسناد الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، حيث دخل الإضراب الدفعة الأولى المكونة من خمسة عشر أسيرا من أبناء الجبهة، لينضموا الى معركة الامعاء الخاوية، دعما لصمودهم ومطالبهم بإنهاء الاعتقال الإداري ونيل حريتهم.

وأكدت الجبهة الديمقراطية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن منظمات الجبهة في السجون قررت خطوات أخرى تشمل انضمام دفعات جديدة من عشرات الأسرى في مختلف سجون الاحتلال، الى معركة الإضراب عن الطعام، وذلك من خلال خطوات تدريجية وتصاعدية حتى يحقق الأسرى مطالبهم المشروعة.

وعرف من بين الأسرى الذين شرعوا بالإضراب عن الطعام: هيثم عنتري، ومنذر صنوبر، وابراهيم عرام، ومجدي سالم، وليث محسن، وانيس حلبية، ومعتز دخل الله، ومحمد زهران، وعبد صلاح، وهمام عطا، ومعتز جفال، وانيس عمرو.