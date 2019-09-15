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تردد قناة تيلي تشاد الجديد على النايل سات tele tchad بث مباشر

  • فلسطين اليوم
  • 18:33 - 15 سبتمبر 2019
تردد قناة تيلي تشاد الجديد على النايل سات tele tchad بث مباشر تردد قناة تيلي تشاد الجديد على النايل سات tele tchad بث مباشر
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تردد قناة تيلي تشاد الجديد تلى تشاد هي قناة متنوعة للإذاعة الوطنية لتشاد وسط إفريقيا تبث القناة برامجها باللغتين الفرنسية والعربية تقوم بعرض البرامج المنوعة مثل الأخبار والبرامج الترفيهية على مدار اليوم 24 ساعة بدون تشفير لعرض كل ما لديها من برامج منوعة وشاملة كافة المجالات الإعلامية المختلفة من برامج دينية وإخبارية وبرامج منوعات تتحدث عن كافة الأحوال في تشاد بشكل مستمر ومجاني عبر شاشة تيلي تشاد الفضائية على القمر الصناعي نايل سات غير مشفرة تعمل بدون اشتراك شهري.

جاء تغيير تردد قناة تيلي تشاد بتردد آخر جديد من أجل زيادة قوة البث خلال القمر الصناعي نايل سات، حتي يتسنى لمتابعيها مشاهدة جميع برامجها المتنوعه كالإخبارية والدينية والمجالات الأخري بدون أي تشويش او ضعف فى الإرسال على مدار اليوم أولًا بأول بدون أي توقف، وإليكم التردد الجديد للقمر الصناعي نايل سات لتستطيع ضبطه ومشاهدة القناة بدون اي تشويش.

 

القمر التردد FEC/SR الجودة
نايل سات 11602 (H) 27500 – 5/6 HD

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