بيان مهم بشأن ساعات العمل على معبر الكرامة

أصدر مدير عام الادارة العامة للمعابر والحدود في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا بيانًا مهمًا عن اجراء حول تعديل ساعات العمل على معبر الكرامة في الضفة المحتلة.

وأوضح بيان الإدارة العامة للمعابر والحدود مساء اليوم الأحد، أن الإدارة ستتخذ اجراء لتعديل ساعات العمل على معبر الكرامة يوم الثلاثاء 17/09/2019، حيث ستغادر اخر حافلة الساعة الثانية ظهراً في كلا الاتجاهين.

وجاء في البيان: "إن العمل بالمعبر سيعود لطبيعته صباح الأربعاء، بنظام 24 ساعة حيث ستغادر اول حافلة الساعة السابعة والنصف صباحا ً في كلا الاتجاهين".

ونوهت إدارة المعابر بأن المعبر يعمل طيلة الاسبوع بنظام 24 ساعة من الاحد الساعة السابعة والنصف صباحا حتى العاشرة والنصف من صباح يوم الجمعة في كلا الاتجاهين، اما السبت فيعمل من السابعة والنصف صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهرًا.