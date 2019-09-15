ليبرمان يفتح النار الأحزاب الإسرائيلية: قد لا أوصي بتكليف أحد بتشكيل الحكومة

لازالت حمى التصريحات الانتخابية تدور رحاها في "إسرائيل" قبل يومين من انتخابات الكنيست، حيث حذر أفيغدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، من أنه قد لا يوصي بتكليف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أو منافسه زعيم حزب "أزرق-أبيض" بيني غانتس، في حالة عدم تعهد أي منهما بتشكيل حكومة وحدة لا تضم الأحزاب الدينية الحريدية.

وقال ليبرمان، في تصريح لإذاعة "ريشت بيت"، إنه سيوصي الرئيس الإسرائيلي رؤولين ريفلين، بتكليف من يتعهد بإقامة "حكومة وطنية ليبرالية"، في تأكيد على موقفه الرافض لمشاركة الأحزاب الدينية الحريدية "شاس" و"يهدوت هتوراه"، في الائتلاف الحكومي المقبل.

وأضاف "يبدو أني لن أوصي بتكليف أحد".

وأشار ليبرمان أن غانتس تواصل مع أحزاب حريدية لإقناعهم بدعمه مقابل إدخال في حكومة الوحدة الوطنية، وهو ما عبر ليبرمان على رفضه جملة وتفصيلا.