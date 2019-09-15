انخفاض مؤشر سوق الأسهم السعودية حوالي 2%

انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية "تداول" حوالي 2٪، الأحد، بأول يوم من التداول عقب هجمات استهدفت معملي نفط لأرامكو في بقيق بالمملكة العربية السعودية.

كما انخفض مؤشر دبي الرئيسي بنسبة 1٪ أيضاً في الساعة الأولى، وهبط مؤشر بورصة قطر بنسبة ثلث نقطة مئوية فقط.

وقد أدت الهجمات على منشآت النفط السعودية، التي تعد من بين أكبر وأهم مراكز إنتاج الطاقة في العالم، إلى تعطيل حوالي نصف طاقة إنتاج النفط في المملكة، أي حوالي 5٪ من إمدادات النفط العالمية اليومية.

وأوضح وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن الهجمات أدت إلى وقف كمية إمدادات الزيت الخام بنحو 5.7 مليون برميل، أي بنسبة 50% من إنتاج الشركة، فضلاً عن توقف إنتاج كمية من الغاز المصاحب تقدر بنحو 2 مليار قدم مكعب في اليوم.

وكان المتحدث باسم وزارة الطاقة الأمريكية، ريك بيري، أكد على استعداد بلاده "لنشر موارد من احتياطي النفط الاستراتيجي إذا لزم الأمر، لتعويض أي اضطرابات في أسواق النفط"، نتيجة للهجوم، كما أمر إدارة وزارة الطاقة الأمريكية بالعمل مع وكالة الطاقة الدولية، "للبحث عن الخيارات المتاحة المحتملة للعمل العالمي الجماعي".